Niğde'de Jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika

Niğde'de Jandarmadan kumar operasyonu

6 saat önce

Niğde'de jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kumar oynatılan bir kahveye baskın yapıldı.

Niğde'de Jandarmadan kumar operasyonu, System.String[]

Niğde'de jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kumar oynatılan bir kahveye baskın yapıldı.


Yapılan baskında 23 kişiye para cezası yazıldı.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Çavdarlık köyünde bulunan kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehanede yapılan kontrolde işletme sahibi A.E (39) ve ocakçı olarak çalışan M.K (41) kumar oynattığı esnada suçüstü yakalanarak suç unsuru malzemelerle birlikte gözaltına alındı.


Kumar oynamak için çevre köy ve kasabalardan gelen 23 kişiye kabahatler kanununa göre 320 TL idari para cezası uygulandı. - NİĞDE

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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