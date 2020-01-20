Niğde'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek - Son Dakika
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Niğde'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

6 saat önce

Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek, System.String[]

Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Encümeni'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesi, Horoz Köyü sınırlarındaki 157,57 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedeli 800 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 5 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda bulunan toplantı salonunda yapılacak.

Ulukışla, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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