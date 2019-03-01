Son Dakika Haberleri: Niğde'de Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhalesi

Niğde'de Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhalesi

1 saat önce

Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Niğde'de Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhalesi, System.String[]
Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Niğde İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesinin Kiledere kasabası içindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanı 4350,00 hektar, tahmini bedeli 150 bin lira olan sahanın ihalesi, 13 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi'nde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar Niğde İl Encümenine iletebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Kiledere, Merkez, Niğde, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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