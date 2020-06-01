Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

NİĞDE'de, atık yağları kimyasal madde karıştırarak akaryakıt olarak satmaya çalışan A.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık yağların kimyasal madde karıştırarak araçlarda kullanılan akaryakıt haline getirilip, piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde bir oto yıkamacıya düzenlediği operasyonda, 2650 litre karışımlı yakıt, 50 litre yakıt ve yakıt aktarımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.