Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 ton kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Ekipler, birçok iş yerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bor ilçesinde atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.

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