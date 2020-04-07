Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 918 lira ceza kesildi - Son Dakika

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Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 918 lira ceza kesildi
7 saat önce
Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.
Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Ulukışla ilçesi Horoz Devlet Avlağında av koruma kontrolleri sırasında 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.
Aramada, ele geçirilen av tüfeğine el konularak Çiftehan İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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