Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye para cezası

6 saat önce

Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin lira para cezası uygulandı.

Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye para cezası, System.String[]

Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde av koruma kontrolleri sırasında 2 kişiyi suç üstü yakaladı.

Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 3 bin 156 lira para cezası uygulandı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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