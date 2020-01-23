Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye para cezası
6 saat önce
Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin lira para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde av koruma kontrolleri sırasında 2 kişiyi suç üstü yakaladı.
Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 3 bin 156 lira para cezası uygulandı.
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