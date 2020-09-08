Niğde'de kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 32 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan ve haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 iş yeri ve 1 evde yapılan aramalarda çeşitli markalarda 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:47 - Kaynak: AA
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