Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaçak elektronik eşya ele geçirildi
Son Dakika Güncel Niğde'de kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Niğde'de kaçak elektronik eşya ele geçirildi

1 saat önce

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi. Ekipler otomobil sürücüsü İbrahim B. hakkında işlem yaptı.

Niğde'de kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Ulukışla, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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