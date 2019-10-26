Niğde'de kaçak elektronik eşya ele geçirildi
1 saat önce
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.
Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi. Ekipler otomobil sürücüsü İbrahim B. hakkında işlem yaptı.
Üvey anne şiddeti komaya soktu "Üzerine motosiklet düştü" denmişti! Komaya giren çocuğu üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor