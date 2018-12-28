Niğde'de Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Niğde'de bir araçta 52 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde'de bir araçta 52 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis okulu gişeler mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları araçta 52 şişe viski ve rakı ele geçirdi.
Araçtaki S.Y, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:34 Kaynak: AA
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