Niğde'de Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Niğde'de düzenlenen operasyonda 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Niğde
'de düzenlenen operasyonda 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, otoyol gişelerinde durdurdukları bir araçta 40 şişe kaçak rakı, 11 şişe viski buldu.
Sürücü M.A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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