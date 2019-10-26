Niğde'de kaçakçılık operasyonu

Niğde'de bir araçta gümrük kaçağı bin 259 elektronik malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 elektronik eşya ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İ.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.