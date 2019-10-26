Son Dakika Haberleri: Niğde'de kaçakçılık operasyonu
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Niğde'de kaçakçılık operasyonu

7 dakika önce

Niğde'de bir araçta gümrük kaçağı bin 259 elektronik malzeme ele geçirildi.

Niğde'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Niğde'de bir araçta gümrük kaçağı bin 259 elektronik malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 elektronik eşya ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İ.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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