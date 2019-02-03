Niğde'de Kaçırıldığı İddia Edilen Lise Öğrencisi Bulundu
37 dakika önce
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen kız öğrenci, Konya'nın Ereğli ilçesinde bulundu.
Niğde
'nin Altunhisar
ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen kız öğrenci, Konya
'nın Ereğli
ilçesinde bulundu.
Vasisi olan amcasıyla Ulukışla
köyünde 24 Ocak'ta B.K. tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan lise öğrencisi B.B'nin (15), Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğu tespit edildi.
Yetkililere, arkadaşı B.K. ile kendi isteğiyle gittiğini beyan eden B.B, Altunhisar ilçesine getirildi.
B.B'nin işlemlerinin ardından amcasına teslim edileceği öğrenildi.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir kız öğrencinin kaçırıldığı ihbarı üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:08 Kaynak: AA
Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı
Venezuela'da Darbe Yanlıları Ellerinden ABD Bayraklarını Düşürmüyor