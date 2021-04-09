Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Vali Yılmaz Şimşek, Valilikteki toplantıda, kadına yönelik her türlü şiddetinin ortadan kaldırılması için gerekli bütün önlemleri almayı amaçladıklarını söyledi.

Kadınların güçlendirilerek yeniden hayatlarının kontrollerini ellerine almalarını hedeflediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şiddete yönelik verilecek mücadele kolay değildir. Farkındalık, kurumlar arası işbirliği ve tüm paydaşların konuya dahil olmaları çok önem arz ediyor. Niğde'de şiddet mağduru ve kalacak yeri olmayan kadınların çocuklarıyla birlikte konuk evlerinde barınmalarını sağlıyoruz. Niğde'de elektronik kelepçe takip uygulamasına da başlandı."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.