Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı - Son Dakika
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Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı

18.08.2022 13:27
Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı

Niğde'de kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Niğde'de kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Dere Mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında 5 yaşındaki Eren Çoban başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı. - NİĞDE

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Niğde'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı Niğde'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Çocuk, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı - Son Dakika
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