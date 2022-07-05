Son dakika... Kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Selçuk Mahallesi'nde bir kafede oturan müşterilere, başında şapka bulunan bir şüpheli, pencereden tabancayla ateş ederek kaçtı.

Niğde 'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı.

Kaynak: AA

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