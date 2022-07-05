Son dakika... Kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

05.07.2022 18:13

Son dakika haberleri: Niğde'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı.

Niğde'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı.

Selçuk Mahallesi'nde bir kafede oturan müşterilere, başında şapka bulunan bir şüpheli, pencereden tabancayla ateş ederek kaçtı.

Müşterilerden biri yanındaki tabancayla şüpheliye ateş ederek karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cam parçasıyla yaranan müşterilerden M.S, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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