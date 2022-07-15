Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi Altunhisar Kavşağında Mevlüt A. yönetimindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Hikmet T. 'nin kullandığı 51 KV 519 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hikmet T.ve eşi Özlem T.'ninhayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Altunhisar, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.