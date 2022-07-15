Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

15.07.2022 15:47

Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti Niğde'de kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

NİĞDE - Niğde'de kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi Altunhisar Kavşağında Mevlüt A. yönetimindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Hikmet T. 'nin kullandığı 51 KV 519 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hikmet T.ve eşi Özlem T.'ninhayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Altunhisar, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de kahreden kaza...Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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