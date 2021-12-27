Niğde'de Kale Projesi'nde yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika

Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi'nde yapıların yıkımına başlandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kaderi denilen kale bölgesinde koruma ve yenileme projesinde ilk kazmayı vurduklarını söyledi.

Projenin zor ve çok önemli olduğuna vurgu yapan Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 1. 2. ve 3. sit alanları ile kentsel koruma alanları var. Bu projemizi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile gerçekleştiriyoruz. Bu bir koruma ve yenileme projesidir. Kentsel dönüşüm değil. Tescilli binalar, eski taş yapılar ve değeri olan binaların hepsi korunacak. Sadece metruk olan ömrünü tamamlamış tehlike arz eden binaları yıkıyoruz. En kısa süre içinde projemizi tamamlayıp şehrimizi turizm açısından cazibe merkezi haline getireceğiz."