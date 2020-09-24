Son dakika haber! Niğde'de kalem şeklinde silah ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de, evinde özel düzenekli kalem şeklinde silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı bir beldede Ö.K'nin evinde, kalem şeklinde silah bulunduğu bilgisi üzerine arama yaptı.
Aramada, kalem şeklinde özel düzenekli silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
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