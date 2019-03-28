Niğde'de Kaliforniyum ile Yakalanan 2 Suriyeli Tutuklandı
9 dakika önce
Niğde'de Suriyeli 2 kişi polise, 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışırken yakalandı.
Niğde
'de Suriyeli 2 kişi polise, 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışırken yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriyeli E.N. ve F.V. adlı erkeklerin ellerindeki satışı yasak olan 'kaliforniyum' adlı nükleer maddeyi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu 2 kişi ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan polis, maddeyi almak için E.N. ve F.V. ile kentteki Perşembe Pazarı'nda buluştu. Şüpheliler ile yapılan pazarlıkta 5 milyon liradan 5 bin liraya kadar düşen ve anlaşma yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 14.22 gram 'kaliforniyum' adlı nükleer madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:52 Kaynak: DHA
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