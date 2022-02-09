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Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

09.02.2022 15:55
Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, dünya piyasasında, artan enerji ihtiyacının karşılanması için elektrik, doğal gaz ve petrol gibi kaynakların özel sektörün katılımına açıldığını, devletlerin bu alanlardaki faaliyetleri, piyasaları düzenleyen ve denetleyen bir konuma indirgediğini belirtti.

Enerji yönetimi yapmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şimşek, Enerji Verimliliği Kanunu gereğince kamu binalarında enerji verimliliği önlemlerinin alınması ve yapılan çalışmalarda koordinasyonun sağlanması için "Valilik Enerji Yönetim Birimi" kurulduğunu aktardı.

Şimşek, kurulan birim koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının enerji yönetimi konusunda yerine getirmeleri gereken bazı yükümlülüklerinin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'ne göre toplam inşaat alanı 10 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol (TEP) olan binalarda, enerji tasarruf hedeflerinin gerçekleşme oranlarının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2024 yılının ilk yarısında Cumhurbaşkanlığına arz edileceği belirtilmiştir. Yüzde 14'ün altında kalan kurumlar başarısız, yüzde 14 ile 16 arası tasarruf sağlayan kurumlar başarılı, yüzde 16'nın üzerinde tasarruf sağlayan kurumlar üstün başarılı olarak sınıflandırılacak. Başarısız kurumlar için gerekçe istenecek, gerekçesi uygun görülmeyen kurum ve kuruluşlar için nihai değerlendirme Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak."

Toplam inşaat alanı 10 bin metrekare ve 250 TEP olmayan binalar için enerji yönetim sistemlerinin kurulmasının istendiğini bildiren Şimşek, enerjinin verimli kullanılmasının, geleceğe ve gelecek nesillere en önemli yatırım olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Niğde Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yöneticisi Özlem Akyavaş, kamu binalarında enerji yönetimiyle sağlanabilecek tasarruf ile ilgili sunumu yaptı.

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Yılmaz Şimşek, Enerji, Niğde, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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