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Niğde'de kamu kurumlarında 5 gün boyunca asgari personel çalıştırılacak - Son Dakika

Niğde'de kamu kurumlarında 5 gün boyunca asgari personel çalıştırılacak

23.01.2022 21:17
Niğde'de kamu kurumlarında 5 gün boyunca asgari personel çalıştırılacak

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında 5 gün boyunca asgari personel çalıştırılacak, esnek çalışma saatleri uygulanacak.

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında 5 gün boyunca asgari personel çalıştırılacak, esnek çalışma saatleri uygulanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kar yağışı, buzlanma ve soğuk havanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca idari izinli sayılmasına karar verilen toplantıda, şu kararlar alındı:

"Bu tarihler arasında kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen iş ve işlemlerin kesintisiz devamı sağlanarak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılmasına ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinden çalışmalarına ihtiyaç duyulanların bu uygulamadan istisna tutulmasına karar verilmiştir."

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Adnan Türkdamar, Niğde, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de kamu kurumlarında 5 gün boyunca asgari personel çalıştırılacak - Son Dakika
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