Niğde'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

01.08.2023 10:49

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, M.Ö. idaresindeki kamyonet ile M.E'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, 9 aylık hamile olan S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kadının 9 aylık hamile olduğu ve bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

ÇARPIŞTILAR

M.Ö. idaresindeki kamyonet, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında, M.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E, E.E, S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

Trafik kazasında 9 aylık hamile kadın, bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

KENDİ DE BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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