Niğde'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kadının 9 aylık hamile olduğu ve bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

ÇARPIŞTILAR

M.Ö. idaresindeki kamyonet, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında, M.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E, E.E, S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

KENDİ DE BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.