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Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

10.02.2022 10:24

Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Vatandaşlar, arabalarında ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, bazı araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ile Niğde- Çiftlik, Çiftlik- Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri de ana arterlerde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Valilik, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.

Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

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Tragger, Niğde, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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