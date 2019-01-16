Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kar Yağışı

Niğde'de Kar Yağışı

2 saat önce

Niğde'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Niğde'de Kar Yağışı, System.String[]
Niğde'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler, buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.

Ata Sanayi Sitesi'nde bir araç, kaygan yolda kayarak refüje çıktı. Maddi hasarlı kazada aracın lastiği patladı.

Merkeze bağlı Çavdarlı köyünde Adnan Kılavuz'a ait ahırın damı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, bir saatlik çalışma neticesinde ahırdaki 3 inekten birini kurtardı, 2 inek ise telef oldu.

Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar, tepsi ve naylon poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Sabah, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar Görenler Hayrete Düşüyor! 5 Gramlık Mini Karpuzlar Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:55:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]