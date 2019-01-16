Niğde'de Kar Yağışı

Niğde
'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler, buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.
Ata Sanayi Sitesi'nde bir araç, kaygan yolda kayarak refüje çıktı. Maddi hasarlı kazada aracın lastiği patladı.
Merkeze bağlı Çavdarlı
köyünde Adnan Kılavuz'a ait ahırın damı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD
ekipleri, bir saatlik çalışma neticesinde ahırdaki 3 inekten birini kurtardı, 2 inek ise telef oldu.
Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar, tepsi ve naylon poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.