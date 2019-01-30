Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kar Yağışı

Niğde'de Kar Yağışı

7 dakika önce

- Niğde'de kar yağışı Kar yağışından görüntü Vatandaşlardan detay Çocukların karla oynamaları Vatandaşların kardan adam yapması Hareket etmekte zorlanan motosikletten görüntü Niğde'de kar yağışı etkili oldu.

- Niğde'de kar yağışı
Kar yağışından görüntü
Vatandaşlardan detay
Çocukların karla oynamaları
Vatandaşların kardan adam yapması
Hareket etmekte zorlanan motosikletten görüntü Niğde'de kar yağışı etkili oldu.

NİĞDE - Niğde'de akşam saatlerinde kar yağışını fırsat bilen gençler kartopu oynadı. Bazıları da kardan adam yaptı.Araçlar hareket etmekte zorlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Niğde, Kar, Güncel
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