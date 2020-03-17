Niğde'de kar yağışı - Son Dakika

Niğde'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Niğde'de dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, buzlanmaya neden oldu.

Olumsuz hava şartlarını nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.