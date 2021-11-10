Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı

Niğde'de kar yağışı etkili oldu.

Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı NİĞDE - Niğde'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde - Çiftlik yolu Ketençimen mevkiinde kara hazırlıksız yakalanan araçlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek yerleşim yerlerine sabah saatlerinde başlayan kar etkili oldu. Yağan kar ile beraber bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Son Dakika

EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Mağdurlar, Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulmasını talep etti

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü

Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi