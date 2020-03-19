Niğde'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

7 saat önce

Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

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Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.


Niğde Belediyesi, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Niğde- Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:49 Kaynak: İHA

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