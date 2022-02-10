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Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

10.02.2022 21:00
Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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