NİĞDE'DE KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

Pelkas ve Mesut Özil'in resti Fenerbahçe'de deprem etkisi yaptı! Yönetim şaşırdı kaldı

Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

NİĞDE'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, trafikteki sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı.

Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.