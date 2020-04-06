Niğde'de Karakapı beldesi karantinaya alındı - Son Dakika

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen beldemizde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.