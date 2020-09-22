Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi - Son Dakika

Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi

NİĞDE'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi, System.String[]

NİĞDE'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen il merkezinde 4 kişi, polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.


Para Cezası, Türk Lirası, Koronavirüs, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı         
00:11
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı         
23:31
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı         
14:48
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 01:13:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei