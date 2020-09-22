Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi - Son Dakika

NİĞDE'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen il merkezinde 4 kişi, polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.