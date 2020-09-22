Niğde'de karantina kurallarına uymayan 5 kişi ceza kesilip, yurda yerleştirildi - Son Dakika

NİĞDE'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen il merkezinde 4 kişi, polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:15 - Kaynak: DHA
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