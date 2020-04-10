Niğde'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor - Son Dakika

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Niğde'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor
6 saat önce
Niğde'de, 15 gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Niğde'de, 15 gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye'ye 27 ve 28 Mart'ta giriş yapan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1. Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen, aralarında öğrenci ve tır şoförlerinin bulunduğu 634 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlardan 280'i bugün otobüslerle Adana, Osmaniye ve Mersin gibi illere gönderilmeye başlandı.
Kalan 354 kişi ise yarın memleketlerine gönderilecek. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:41 Kaynak: İHA
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