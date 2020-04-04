Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi - Son Dakika

NİĞDE'de, KYK yurdunda ailesiyle karantinaya alınan Mehmet Güven Duman'ın 4'üncü yaş günü, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sürprizi ile kutlandı.

KKTC'den Türkiye'ye ailesiyle birlikte getirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniverstesi kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alınan Mehmet Güven Duman, 4 yaşına girdi. Güven için doğum günü kutlaması hazırlanırken, özel kıyafet giyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Mehmet Güven'in kaldığı odaya pasta götürdü. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Mehmet Güven'e oyuncak araba da hediye edildi.Karantinanın kendi ve ailelerinin sağlığı için çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen anne Yeliz Duman, çocuğunun doğum gününü kutlayamadığı için çok üzüldüğünü söyleyerek, kutlamada emeği geçenlere teşekkür etti. Duman, "Doğum gününü kutlayamadığımız için üzülmüştüm çok teşekkür ederim herkese. Bu karantina konusu hem bizim sağlığımız hem ailelerimizin sağlığı için yerinde bir karar" dedi.