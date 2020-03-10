Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi - Son Dakika

Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi
7 saat önce
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu. Merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesinde iki ayrı aileden A.Z.(47), B.Ö.(46) ve L.A (30) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
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