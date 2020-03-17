Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı
6 saat önce
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük, Kiledere ve Alay beldeleri ile merkez Selçuk Mahallesi'nde 3'ü çocuk 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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