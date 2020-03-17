Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yeşilgölcük, Kiledere ve Alay beldeleri ile merkez Selçuk Mahallesi'nde 3'ü çocuk 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilgölcük, Kiledere, Selçuk, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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