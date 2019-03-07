Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

1 saat önce

Niğde'de 3 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişiden biri öldü.

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmeleri, System.String[]
Niğde'de 3 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişiden biri öldü.

Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde Gülşen (31), Büşra (5), Gül Mecburiye (13) ve Buğlem Tereci (1), Edikli beldesinde Muhammed (13), Ayşegül (15) ve Ayşe Sarıtaş (68), Değirmenli beldesinde de Yalçın (32) ve Nazife Arısoy (20), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 kişiden Muhammed Sarıtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:47 Kaynak: AA

Edikli, Kiledere, Niğde, Güncel
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