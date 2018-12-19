Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
3 saat önce
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Niğde
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Çiftlik
İlçesi Bozköy
beldesinde karbonmonoksit gazından etkilenen Şenol G, Bahar G. (39) ve Aysun G, Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen zehirlenenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:13 Kaynak: AA
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