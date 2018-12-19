Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

3 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Çiftlik İlçesi Bozköy beldesinde karbonmonoksit gazından etkilenen Şenol G, Bahar G. (39) ve Aysun G, Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen zehirlenenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:13 Kaynak: AA

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