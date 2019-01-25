Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Niğde
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 9 kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, gece etkili olan rüzgar nedeniyle merkez Şahinali Mahallesinde Sıla
A. (9), Kayra A. (2) ve Hamide Açıkgöz (30), Çamardı
ilçesinde de Yusuf A. (23), Nazenti A. (74), Mehmet A. (72), 2 aylık bebek Eymen Mahmud A, İsa A. (36) ve Halime A. (30), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.