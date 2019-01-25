Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

38 dakika önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 9 kişi zehirlendi.

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 9 kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, gece etkili olan rüzgar nedeniyle merkez Şahinali Mahallesinde Sıla A. (9), Kayra A. (2) ve Hamide Açıkgöz (30), Çamardı ilçesinde de Yusuf A. (23), Nazenti A. (74), Mehmet A. (72), 2 aylık bebek Eymen Mahmud A, İsa A. (36) ve Halime A. (30), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Çamardı, Sıla, Niğde, Güncel
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