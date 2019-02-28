Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.G. (19), S.G. (25) ve Z.G. (1), yakınları tarafında Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA

Çiftlik, Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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