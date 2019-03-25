Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
20 dakika önce
Niğde'de 4 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.
Niğde'de 4 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, il merkezindeki 4 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Zülbiye A. (32), Ganime K. (27), Ravza A. (9), 3 aylık Muhammed A, Münüsü Ö. (74), Hatice Ö. (33), Aleyna D. (11) ve Melih Ö. (5) zehirlendi.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 Kaynak: AA
Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı
Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı
146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak