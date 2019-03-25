Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

20 dakika önce

Niğde'de 4 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.

Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Niğde'de 4 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki 4 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Zülbiye A. (32), Ganime K. (27), Ravza A. (9), 3 aylık Muhammed A, Münüsü Ö. (74), Hatice Ö. (33), Aleyna D. (11) ve Melih Ö. (5) zehirlendi.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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