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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

6 saat önce

Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi, System.String[]

Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Merkeze bağlı Ağşaçar köyünde V.I. (65) ve E.I.(65), Ulukışla ilçesinde E.B. (39), kaldıkları evde sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ulukışla, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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