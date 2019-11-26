Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
6 saat önce
Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Merkeze bağlı Ağşaçar köyünde V.I. (65) ve E.I.(65), Ulukışla ilçesinde E.B. (39), kaldıkları evde sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı