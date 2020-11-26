Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti

26.11.2020 09:47

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Burhan Mahallesi Sümer Sokak'ta yaşayan M.A. ve R.G'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilen M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın haldeki R.G. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A'nın cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.

Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Niğde, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika


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