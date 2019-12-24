Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kentte dün akşam etkisini gösteren lodos nedeniyle Konaklı beldesinde aynı evde yaşayan Sakine (38), Vedat (37), Elif (10) Esma (4) ve Beyza Erim (7) ile Niğde merkezde yaşayan Melek T. (43) ve Muhammed T. (13), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine evlere giden 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konaklı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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