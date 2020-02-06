Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Ulukışla ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde Bülent (57), Aynur (32) ve Müzeyyen Demirdelen (56) ile Ayşegül (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ulukışla Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Merkez Konaklı beldesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Ebru (2), İremsu (9) ve Reyhan Özercan (7) da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gazdan etkilenen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kemalpaşa Mahallesi, Ulukışla, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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