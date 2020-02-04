Niğde'de Kardan adam festivali ertelendi - Son Dakika
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Niğde'de Kardan adam festivali ertelendi

6 saat önce

Niğde'de 9 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Kardan adam festivali ileri bir tarihe ertelendi.

Niğde'de Kardan adam festivali ertelendi, System.String[]

Niğde'de 9 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Kardan adam festivali ileri bir tarihe ertelendi.


Niğde Valiliği ile Belediye Başkanlığının organize ettiği Kardan Adam Festivali, şehit haberleri üzerine 23 Şubat tarihine ertelendi.


Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bölgede huzuru, barışı ve çatışmasızlığı sağlamak amacıyla İdlib'e giden birliklerimize rejim güçleri tarafından yapılan hain topçu atışı sonucunda 7 kahraman askerimiz ve 1 sivil memurumuz şehit olmuştur. 7 askerimizin de yaralandığı olay nedeniyle 9.02.2020 Pazar günü yapılacak Kardan Adam festivali ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi. - NİĞDE

İdlib, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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