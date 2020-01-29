Niğde'de Kardan Adam Şenliği için hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de Kardan Adam Şenliği için hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Niğde'de Kardan Adam Şenliği için hazırlıkları devam ediyor

6 saat önce

Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı iş birliği ile düzenlenecek olan Niğde Kardan Adam Şenliği için hazırlıklar devam ediyor.

Niğde'de Kardan Adam Şenliği için hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı iş birliği ile düzenlenecek olan Niğde Kardan Adam Şenliği için hazırlıklar devam ediyor.


Gerekli toplantılar yapılarak kardan adam şenliği için görev dağılımlarının belirlenmesinin ardından organizasyon için çalışmalar yapılmaya başlandı. Gerçekleştirilmesi planlanan şenlik etkinlikleriyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Niğde Murtaza Köyü Keten Çimen mevkiinde Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Niğde Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötkünlü incelemelerde bulundu.


Kayak sporu ile uğraşan öğrencilerin hazır bulunduğu incelemede öğrenciler alanda test kayışları yaparak zeminle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 12: 00'da yapılacak Niğde Kardan Adam Şenliği'nde Niğde Belediyesi tarafından Çorba İkramı, Çiftlik Belediyesi tarafından Çay ikramının yanı sıra alana ulaşım için Niğde Belediyesi önünden saat 10: 30 - 11: 30 arası ücretsiz servis imkanı sağlanacağı yetkililer tarafından belirtildi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Mustafa Yiğit, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:30:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de Kardan Adam Şenliği için hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]