Niğde'de kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Niğde'de kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Niğde'de pazar günü yapılması planlanan kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle 23 Şubat'a ertelendi.

Niğde'de kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle ertelendi, System.String[]

Niğde'de pazar günü yapılması planlanan kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle 23 Şubat'a ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İdlib'te askeri birliğe yapılan hain topçu atışı sonucu şehit ve yaralıların olduğu hatırlatıldı.

Üzücü olay nedeniyle bu hafta pazar günü Ketençimen Yaylası'nda düzenlenmesi planlanan kardan adam şenliğinin 23 Şubat pazar gününe ertelendiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Niğde, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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