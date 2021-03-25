Niğde'de karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu - Son Dakika

Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü, ekiplerin yardımıyla köye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Çamardı ilçesi Celaller köyünden Bor ilçesi Kılavuz köyüne gitmek için araçla yola çıkan O.Ç, Armutbelli mevkisinde kar yağışı ve tipi yüzünden mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen O.Ç'nin bulunduğu bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekiplerin araçlarının açtığı izi takip eden O.Ç, Kılavuz köyüne ulaştı.